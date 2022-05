L'addio della Suzuki a fine stagione ha acceso il mercato piloti: "L'idea di lavorare alla Honda è una buona idea ma è ancora prematuro", ha dichiarato due giorni fa Mir. Il team manager di HRC, Alberto Puig, ha confermato a motogp.com: "Sia Mir sia Rins hanno contattato Honda, stiamo parlando con entrambi. Non abbiamo fretta, seguiremo il nostro piano, abbiamo qualcosa in mente". Questo weekend si corre a Le Mans: GP live domani alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno e in streaming su NOW

QUALIFICHE LIVE