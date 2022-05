Sale l'attesa per il weekend del Mugello e per l'Italia c'è un gradito ritorno: in Moto2 tornerà in pista anche Mattia Pasini, che si schiererà in griglia come wild card con il team GASGAS Aspar. Il GP d'Italia è live su Sky Sport MotoGP e in streaming su now, gli orari delle gare in programma domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

