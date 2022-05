Team Gresini a caccia di conferme in Italia dopo la vittoria di Bastianini (la terza stagionale) e i primi punti iridati di Di Giannantonio a Le Mans. "Non ho ancora avuto il piacere di salire sul podio del Mugello - le parole del romagnolo - chissà che quest'anno non sia la volta buona". Il romano: "Per me è un posto speciale". Domenica 29 maggio la gara in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Dopo la terza vittoria stagionale di Enea Bastianini e i primi punti iridati a Le Mans di Fabio Di Giannantonio, il Team Gresini Racing si presenterà al via del Mugello - gara in programma domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW - a caccia di conferme. Sul circuito toscano 'Bestia' non è mai andato oltre la quinta posizione (nel 2015, in Moto3). "È una pista che mi piace tantissimo - le parole del romagnolo - molto emozionante. Nonostante mi trovi benissimo, non ho ancora avuto il piacere di salire sul podio. Chissà che quest'anno non sia la volta buona. Veniamo da un'impresa pazzesca in Francia, e tra Italia e Spagna (il GP di Barcellona sarà la prossima settimana, il 5 giugno ndr) vogliamo confermare di essere competitivi".