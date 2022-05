Cambia il calendario del Motomondiale: la stagione diventa di 20 gare, non ci sarà il GP di Finlandia, che slitta al 2023. Il comunicato: "I lavori di omologazione al KymiRing, insieme ai rischi causati dalla situazione geopolitica in atto nella regione, hanno purtroppo costretto alla cancellazione del GP". Questo weekend invece si corre al Mugello, gara di MotoGP domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

CALENDARIO 2022 - GP ITALIA, GUIDA TV