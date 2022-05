Aprilia e WithU, possibile accordo entro 10 giorni

"Stabilità significa prestazioni" , è lo slogan lanciato da Massimo Rivola , amministratore delegato di Aprilia Racing. L’ex direttore sportivo della Ferrari l’ha detto comunicando il rinnovo del contratto, per altri due anni, di Aleix Espargaró e Maverick Vinales . La ricerca di un pilota forte dopo l’addio forzato di Iannone nel 2020 ha lasciato il segno. Meglio muoversi per tempo, tranquillizzando piloti e tecnici per guardare al futuro con serenità.

Team satellite Aprilia, gli indizi portano a WithU

In secondo luogo la stabilità della squadra principale permette di pensare a un’evoluzione della struttura. Da tempo Noale è alla ricerca di un team satellite. E ora questo progetto sta trovando una base concreata. Gli indizi portano tutti verso il team WithU di Razali. I contatti sono stretti, la riserva verrà sciolta a breve ("al massimo nei prossimi dieci giorni", ha confermato Rivola) e l’offerta di Aprilia ha l’indubbio pregio di guardare lontano. Sul piano economico sarebbe inoltre più allettante di quella messa sul tavolo da Yamaha, ma soprattutto è un’offerta di largo respiro, con un orizzonte temporale più ampio di quello prospetto dai giapponesi. Una partnership che permetterebbe a entrambi di puntare su dei piloti giovani da far crescere per fornirgli uno sbocco futuro nel team interno. Filosofia varata con successo dalla Ducati, che di team satelliti ne conta addirittura tre (situazione che non potrà comunque durare ancora a lungo, lasciano capire da Bologna). Se ben gestite e supportate le squadre private possono contribuire allo sviluppo (fornendo più dati e informazioni su cui lavorare) e creare quella filiera di talenti sui cui investire. Altrimenti restano relegate al ruolo di clienti che pagano le moto da portare in gara, con poca o nessuna voce in capitolo sugli sviluppi tecnici che restano patrimonio del team ufficiale. Questa è l’attuale situazione del team WithU, ma con l’Aprilia la collaborazione sarebbe più stretta. Un bel cambio di passo, e di scenario, per entrambi.