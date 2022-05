L'Aprilia avrà il suo team satellite. La casa di Noale ha annunciato un accordo con RNF Racing per le prossime stagioni in MotoGP (contratto biennale con opzione di rinnovo per altri due anni): a partire dal 2023 saranno quattro le RS-GP in pista. Dopo aver dimostrato la sua competitività, il progetto italiano fa un altro step nella sua giovane storia. L'amministratore delegato Rivola: "Con RNF per accrescere e valorizzare il patrimonio di conoscenza tecnica e sportiva di Aprilia"

