ROSSI "RITROVEREBBE" LA YAMAHA - Se l'ipotesi dovesse concretizzarsi, Rossi tornerebbe a essere un naturale "ambassador" di Iwata. Passerebbe comunque un anno, anche per continuare il lavoro di Bezzecchi e Marini, per capire se Vietti può approdare in MotoGP e magari per valutare ancor meglio l'arrivo dalla Superbike di Toprak Razgatioglu, che a giugno proverà la M1 ufficiale su una pista spagnola. Per la Ducati non sarebbe poi una perdita così dolorosa considerando che gestire 8 moto in griglia è un impegno oggettivamente gravoso