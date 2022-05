Il pilota del Mooney VR46 partirà 3° alle spalle di Di Giannantonio e del compagno di squadra, Bezzecchi. "Grande risultato in un giorno importante, in cui è stato ritirato il numero '46' di Valentino", le parole di Marini, fratello di Rossi. "Bello e 'spaventoso': all'Arrabbiata vedevo i fulmini... però mi sono divertito". Domenica la gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - RITIRATO IL '46' DI ROSSI