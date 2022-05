È già uno degli appuntamenti più attesi di ogni stagione, ma quest'anno il weekend del Mugello è ancora più speciale del solito: prima delle qualifiche, alle 12.20, andrà in scena la cerimonia dedicata al ritiro del numero 46 di Valentino, che sarà presente al paddock per godersi la festa. Uno spettacolo che potrete seguire in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208.

TUTTI I NUMERI RITIRATI NEL MOTOMONDIALE