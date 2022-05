Tripletta italiana nelle qualifiche del Mugello sul bagnato. Pole per Fabio Di Giannantonio (la prima in MotoGP) seguito dai due piloti del team Mooney VR46: Bezzecchi è 2°, Marino è 3°. Bagnaia partirà dalla quinta casella. Brutta caduta per Marquez, la sua Honda va in fiamme, ma il pilota sta bene. Ritirato il 46: non perdetevi alle 17.15 l'intervista di Meda a Rossi sul 208. Il GP Italia in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

FOTO. RITIRATO IL 46 DI ROSSI