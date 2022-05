Prima pole in MotoGP per il pilota romano del team Gresini, che al Mugello scatterà davanti a Bezzecchi e Marini, per una storica tripletta italiana. "È sempre stata la mia pista preferita - spiega 'Diggia' - ma non mi aspettavo certo di fare la pole... Che spettacolo". Domenica la gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

