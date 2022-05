Dopo il GP del Mugello, Marquez partirà per gli Stati Uniti, dove dovrà essere operato nuovamente all’omero destro fratturato il 19 luglio 2020 a Jerez. Meglio sacrificare questo campionato, già perso in partenza, sperando di tornare quello di una volta nel 2023. Lo spagnolo si è infilato in un tunnel di dolore, fisico e psicologico, inaspettatamente lungo da cui può uscire solo affrontando i rischi di un quarto intervento. La MotoGP ha bisogno di Marc, e viceversa

L’immediato ritorno in sella del fenomeno spagnolo, a pochi giorni dall’incidente del luglio 2020 a Jerez, in fondo era considerato un dato di fatto, in linea con la narrazione di una volontà indomita, sempre confermata dai fatti e dalla storia del motociclismo sportivo. E invece Marquez si è infilato in un tunnel di dolore, fisico e spirituale, inaspettatamente lungo da cui può uscire solo affrontando i rischi di un quarto intervento. Ha sofferto troppo, il pilota catalano, a volte nascondendo il suo orgoglio di campione ferito, sminuito al rango di un "ruba scie" qualunque quando non poteva ritrovare quella naturalezza di guida che l’ha portato a essere il riferimento assoluto. Un calvario fisico troppo lungo, una sofferenza interiore troppo dolorosa, una dimensione che non poteva più accettare. Meglio sacrificare questo campionato, già perso in partenza, sperando di tornare quello di una volta, al prossimo giro. Questa è la sua scommessa, perché certezze nessun medico onesto può dartele. Tutt’al più rassicurazioni e fiducia, speranza in un recupero più o meno definitivo.