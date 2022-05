"Il maggiore Massimiliano Salvatore si è distinto per le sue grandi capacità tecniche e in volo. È un orgoglio italiano , anche perché umanamente parlando si relaziona in maniera semplice e umile". Si legge questo sul sito dell'Aeronautica Militare alla voce Solista, Pony 10, per chi conosce la bellezza dell'anima delle Frecce Tricolori . Il casco di Bagnaia, leader al Mugello, richiamava proprio la nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale (la PAN) e le emozioni che ha regalato con la sua guida sono le stesse che genera Salvatore con le sue figure uniche in cielo . Uno spettacolo nello spettacolo.

Piloti senza paura, in cielo e in terra

Piloti freddi, decisi, lucidi, convinti del loro talento cristallino e ovviamente senza paura. Pecco aveva quattro Ducati come le sua davanti in griglia, giovani colleghi per lo più rookies non disponibili a fare sconti. Dopo aver preso la testa della corsa, ha costruito il suo capolavoro sportivo. Pur non essendoci stato un vero corpo a corpo, il confronto con Quartararo, secondo alla sue spalle al traguardo, è stato duro e avvincente. Fabio ha guidato benissimo, trovando un'efficienza della Yamaha M1 di cui solo lui conosce la formula. L'Aermacchi MB-339 a due ruote di Bagnaia è invece una moto che ha raggiunto un livello tecnico elevato in realtà con tutti gli otto piloti tra ufficiali e clienti. Senza piangere sul latte versato dei punti persi a inizio stagione, Borgo Panigale può guardare al futuro con ottimismo (anche se dovrà fare i conti con le grandi qualità del binomio Aprilia-Aleix Espargaró). La velocità c'è e il pilota con il numero 63 ha la capacità di guidare la pattuglia. Pecco Bagnaia come Massimiliano Salvatore. Poco conta se il primo arriva dal Piemonte e l'altro dalla Campania, l'importante è che siano due facce di una medaglia che solo noi italiani possiamo metterci al collo.