Motogp, analisi e numeri della gara del Mugello

Con il ritiro di Valentino e l’assenza di Marquez , al prossimo GP il pilota plurivincitore in attività sarà Andrea Dovizioso , con 15 successi, spalmati dal 2009 al 2020. Tutti gli altri vincitori in griglia sono in cifra singola . È una situazione che non si era mai verificata in questo secolo. Il precedente più prossimo è il 1999, quando Mick Doohan , all’epoca plurivincitore con 54 successi, si ritirò dopo l’infortunio di Jerez, lasciando un campo partenti “in cifra singola”. Il plurivittorioso infatti era Alex Crivillé , che ottenne il suo 10° successo alla gara successiva, al Paul Ricard. Quel 1999 terminò con Crivillé a quota 14, e tutti gli altri a meno di dieci, ed il 2000 iniziò con lo stesso bilancio, quando fece il suo esordio un certo Valentino Rossi.

63x63

Tra i numeri più calzanti del weekend c’è sicuramente la coincidenza numerica in Ducati: la moto numero 63 vince la 63^ gara per il marchio di Borgo Panigale. Chi altri? In Ducati era già successo con Casey Stoner: ottenne il successo numero 27 con la moto numero 27, a Phillip Island, nel 2009. Per la Ducati non solo coincidenze numeriche, ma anche prestazioni da urlo: hanno monopolizzato le prime 5 posizioni in griglia come ad Austin e la prima pole di Fabio di Giannantonio ha fatto sì che siano ben 4 i piloti Ducati in pole quest’anno: Jorge Martin, Johann Zarco, Pecco Bagnaia, ed il suddetto. E’ un valore che una singola marca non registrava dal 1998, quando in pole per la Honda ci furono Max Biaggi, Carlos Checa, Alex Crivillé, Mick Doohan. La Ducati non è solo prestazioni in qualifica un po’ per tutti, ma anche in gara: negli ultimi 5 anni hanno trionfato qui al Mugello con 4 piloti diversi: Dovi nel 2017, Lorenzo nel 2018, Petrucci nel 2019 e Pecco quest’anno