Gli spagnoli sono i dominatori incontrastati in entrambe le classi, tris di vittorie italiane a Montmelò: Bastianini in Moto3, Iannone e Luca Marini in Moto2. Tutto il weekend del GP di Barcellona è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW CONFERENZA PILOTI LIVE - YAMAHA: QUARTARARO RINNOVA Condividi

È un GP di Catalunya tutto da giocare in Moto2 e Moto3. Delle 22 gare corse qui nelle classi inferiori, c’è un solo vincitore in attività nella sua classe, gli altri sono tutti passati di categoria oppure si sono ritirati. Si tratta di Sergio Garcia, vincitore l’anno scorso in Moto3: non solo è quindi l’unico in grado di ripetersi, ma può diventare il primo a ripetersi nella categoria inferiore, che finora ha visto 10 vincitori in 10 GP disputati. Gli spagnoli in Moto3 sono i dominatori incontrastati, con ben 7 successi, lasciando ai rivali solo l’edizione del 2015 (Danny Kent, Gran Bretagna), quella del 2018 (Enea Bastianini) e del 2020 (Darryn Binder, Sudafrica).

©Ansa

Due vittorie italiane in Moto2 In Moto2 non c’è nessun vincitore del Catalunya in attività: ci sono Marcos Ramirez e Jorge Navarro, vincitori qui in Moto3, che potrebbero tentare l’accoppiata nelle due classi inferiori, riuscita finora solo ad Alex Marquez (nel 2014 in Moto3, nel 2017 e 2019 in Moto2). Gli spagnoli sono i più vincenti anche nella classe di mezzo, con 4 successi, seguiti dai 3 della Francia. Per i nostri colori le vittorie a Barcellona in Moto2 sono due: dieci anni fa con Andrea Iannone e nel 2020 con Luca Marini.

©Ansa

Occhio alla pole In Moto2 è interessante il dato delle vittorie dalla pole: ben 9 su 12: Nelle ultime 9 edizioni, l’unico a non vincere dalla pole è stato Alex Marquez, che si impose dal sesto posto in griglia nel 2019. Con un 75% di vittorie dalla pole, il Catalunya è ineguagliato tra i circuiti nella storia della Moto2. Seguono il Motorland Aragon con 9 vittorie su 13 dalla pole (69,2%); Estoril, tuttavia con tre sole gare corse (2 su 3, 66%); Assen con 7 su 11 (63,6%).