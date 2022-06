"Non è stata una scelta semplice, ho riflettuto tanto prima di prendere la decisione, avevo anche ricevuto altre offerte importanti" spiega il pilota francese della Yamaha dopo aver prolungato il contratto fino al 2024. "Il team ha fatto tanti sforzi per convincermi, in particolare ha dimostrato di voler impegnarsi duramente sul motore, ci serve potenza". Il GP di Catalunya è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

Avanti insieme: Quartararo ha firmato il rinnovo fino al 2024 con la Yamaha, il Diablo e la Casa giapponese saranno fianco a fianco anche la prossima stagione. Ma chi pensa sia stata una scelta naturale si sbaglia, come ha spiegato il pilota francese a Sandro Donato Grosso: "Ho riflettuto tanto, avevo ricevuto anche altre offerte importanti, non è stato facile decidere di prolungare il contratto. Ci siamo presi più tempo del previsto, Yamaha ha fatto tanti sforzi per convincermi, in particolare ha dimostrato di voler lavorare duramente per fare passi avanti sul motore, perché ci manca ancora velocità. Questo è stato decisivo. Ora però gli ingegneri non devono stare più tranqilli e sedersi: il feeling è molto buono ma ci manca la potenza che ci permette di lottare per il titolo".