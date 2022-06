Bagnaia: "Grandi passi avanti, ce la giochiamo"

Grande soddisfazione di Pecco, 2° in griglia al Montmeló: "Più di così non potevo fare. Stiamo rendendo la pista di Barcellona amica alla Ducati. Siamo vicini ad Aleix Espargaró come passo gara". Il GP di Barcellona è in diretta domani alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

17^ prima fila in top-class per Bagnaia, la 4^ quest'anno: 3 nelle ultime 4 gare, Pecco si conferma dopo la vittoria del Mugello anche in un circuito storicamente ostico per le Ducati. "Non è stato facile per via del caldo, la pista era scivolosa, nessuno dei tre in prima fila è riuscito a centrare il giro perfetto. Da parte mia più di così non potevo fare. Oltre al risultato sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto, siamo vicini ad Aleix come passo gara, ce la giochiamo con lui e Quartararo. Stiamo riuscendo a trasformare questa di Barcellona in una pista amica alla Ducati", spiega Bagnaia dopo le qualifiche.