Bella sorpresa per il poleman Aleix Espargaró, che al termine delle qualifiche ha ricevuto in diretta il saluto del padre, visibilmente emozionato: "Sono felice di avere qui la mia famiglia e i miei amici. La moto funziona bene, ma ero al limite. C'è tanto equlibrio con Bagnaia e Quartararo, vediamo domani chi ne avrà di più". La gara di MotoGP è in diretta domani alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

