Enea Bastianini in difficoltà nel sabato di Barcellona, dove ha staccato il 14° tempo: "Non siamo molto competitivi, non abbiamo fatto lo step degli altri. Questo ha compromesso le qualifiche. Speriamo in gara, sarà una gara addormentata. Manca il grip, dovremo essere dolci con il gas". La gara di MotoGP è in diretta domani alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE