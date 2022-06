Mancano due minuti al termine delle qualifiche, quando Aleix Espargaró firma il tempo di 1:38.742 che gli vale la pole al Montmeló. È la seconda quest'anno dopo Rio Hondo, si tratta di un dato storico per Aprilia: non aveva mai fatto il bis in una stagione. Vediamo il giro da record raccontato da Guido Meda e Mauro Sanchini. La gara di MotoGP è in diretta domani alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV