Domenica amara per i piloti italiani, al Montmeló: Bagnaia finisce fuori dai giochi alla partenza, coinvolto nella carambola innescata da Nakagami. Alla curva 10 al 5° giro cade anche Bezzecchi, alla 5 all' 8° giro gara finita per Bastianini, poco dopo tocca al suo compagno di squadra, Di Giannantonio. Fortunatamente piloti ok, ma i punti persi fanno male, soprattutto a Bagnaia e Bastianini in chiave Mondiale

