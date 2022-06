Nel primo giro del GP Catalunya, Rins e Bagnaia sono stati trascinati già da una staccata di Nakagami. Lo spagnolo della Suzuki non ci sta: "Devo andare a fare una radiografia al polso, non riesco a muoverlo. Nakagami ha sbagliato il punto di staccata, anche lui ha preso una brutta botta, però ha tolto una buona opportunità a me e Pecco di lottare per il titolo. Secondo me gli steward hanno molta colpa, decidere di non sanzionare Nakagami non è giusto, per me non ha senso"

