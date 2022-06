Spesso si abusa quando si parla di miracolo sportivo, ma il caso di Aleix Espargaró e l'Aprilia non può essere descritto diversamente. Solo tre anni fa l'obiettivo era rimanere nei primi quindici, ora la pole a Barcellona sembra un risultato quasi scontato. Ma non è così, Espargaró è cresciuto in maniera straordinaria, è veloce, consistente, sicuro di sé; l'Aprilia per molti ora è la moto migliore in griglia. Anche per questi motivi, un grande merito va dato a Pecco Bagnaia, secondo, che ha costruito la prestazione giro dopo giro a partire da venerdì, affinando il suo set up su una pista con una cronica mancanza di aderenza. Ottimo terzo tempo di Fabio Quartararo che ancora una volta riesce a tirare fuori il massimo dalla sua Yamaha. Questi tre piloti in prima fila, Espargaró, Bagnaia e Quartararo sono anche quelli con il passo migliore e anche quelli che allegramente cercano di spegnersi la moto per dispetto a dimostrazione di una MotoGp che ci offre grandi prestazioni e grande umanità. Quarto Zarco, quinto Fabio Di Giannantonio che dal Mugello ha cominciato ad andare molto forte, a dimostrazione che il lavoro paga. Buona prestazione di Marini con il nono tempo, in difficoltà Enea Bastianini in 14^ posizione. Il pilota italiano è uno dei più bravi a gestire il consumo delle gomme, una caratteristica che sarà fondamentale in gara su una pista particolarmente esigente anche se ricucire con i primi sarà una gara nella gara.