Finale straziante del GP di Catalunya per Aleix Espargaró , partito dalla pole: con il secondo posto già in pugno sbaglia i calcoli e comincia a festeggiare prima del dovuto, quando manca ancora un giro al termine della gara. Niente podio, lo spagnolo chiude quinto. Le prime parole 'a caldo' delll'ad Aprilia Racing, Massimo Rivola: "E' abbastanza disperato, non è il momento di fargli il terzo grado per chiarire quanto successo, è più il momento del conforto ".

"Gara in apnea"

"Ci teneva tantissimo a far bene, peccato, anche per i punti persi. Non sono state mandate indicazioni sbagliate dal muretto box, credo che per lui sia stata un po' una gara in apnea, dei primi 4 è quello che ha avuto la gara più difficile, sia per la pressione sia per come si trovava in mezzo alla mischia. Se avesse attardato di un paio di metri la straccata della curva 1 avremmo visto un'altra gara. Sarà per la prossima".