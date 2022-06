MotoGp

Sachsenring, come arrivano i team al GP Germania

La MotoGP torna in pista al Sachsenring, dove non sarà al via il Principe di Sassonia, alias Marc Marquez, 11 volte vincitore in Germania. Chi sarà il suo erede? Ecco come arrivano le sei marche al prossimo appuntamento del Mondiale. Il GP di Germania in diretta domenica 19 giugno alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW di Paolo Beltramo GP GERMANIA: GUIDA TV - ANALISI DEL CIRCUITO

Si va in Germania, un tracciato che da 11 anni (1 in 125, 2 inMoto2, 8 in MotoGP consecutive) vedeva Marc Marquez dominare, Praticamente sempre vincente, il Re di Sassonia, però quest’anno non ci sarà. Così si apre la sfida per diventare l’erede, il nuovo principe. Un motivo in più per guardare questa decima gara stagionale, la metà del campionato. Vediamo come ci arrivano le 6 marche che partecipano al mondiale MotoGP

YAMAHA - Fabio Quartararo campione del mondo e vincitore dell’ultima gara a Barcellona, arriva in Germania col morale alto e in una forma perfetta. Rilassato, convinto, sicuro, affiatato in modo perfetto con la sua M1 che non sarà la moto più veloce, ma che nel complesso il francese sfrutta al meglio. Il Sachsenring è un tracciato stretto, corto, nella prima parte quasi un “kartodromo” che potrebbe non penalizzare troppo la sua Yamaha. Soltanto la sua però, almeno così sembra dalle prime 9 gare