Il giapponese è stato il più veloce nelle prove libere del Sachsenring, alle sue spalle Guevara e Foggia, 7° Nepa, più indietro Migno. La gara della Moto3 è in diretta domenica 19 giugno alle 11 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. A seguire la Moto2 (alle 12.20) e gran finale con la MotoGP alle 14

Parte bene il week end dei piloti Leopard. Tatsu Suzuki con un secondo turno all’attacco nelle fasi finali ha stampato il miglior tempo del venerdì. Il suo compagno di squadra Dennis Foggia si è fermato a poco più di un decimo, in terza posizione, ma il romano ha corso la FP2 sempre davanti. Il pericolo al momento si chiama Guevara , in gran forma sul circuito tedesco dove ha macinato giri su giri, sempre veloci, con gran facilità. C’è aria di record al Sachsenring e sabato mattina potrebbe registrare tempi ancora più veloci. Venerdì mattina si era visto anche un ottimo Garcia ma il leader del Mondiale non ha saputo migliorarsi al pomeriggio e ha chiuso la giornata piuttosto indietro, in quindicesima posizione, alle spalle di Andrea Migno , per ora dentro la top 14, nonostante un rimto per ora meno efficace rispetto ai suoi valori.

Bene Nepa, 'rimandato' Masia

Buon venerdì per Stefano Nepa che ha agguantato il settimo posto trovando velocità al pomeriggio, alle spalle di Fellon. Bene anche McPhee subito in evidenza con il quinto tempo di giornata. Rimandato a sabato invece Masia, per ora tredicesimo. Visti i presupposti è logico aspettarsi un duello tra i piloti della Gas Gas, Guevara e Garcia, con Foggia, che ha un conto aperto con la sorte. A Barcellona era in lotta per il podio con la coppia spagnola, fino al salto della catena, evento rarissimo. Dennis sembra aver assorbito il colpo, in classifica adesso è al quarto posto con un ritardo di 55 dalla vetta. Tutto è ancora in gioco, l’importante è crederci.