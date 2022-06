Inizio molto positivo per la Ducati al Sachsenring: il più veloce è Miller davanti a Bagnaia (tra i due ci sono appena 15 millesimi di distacco). Quartararo al terzo posto. Aleix Espargaró, al rientro dopo l'errore di Barcellona, chiude 6°. Molto bene Marini (7°) e Dovizioso (8°). Cadute per Rins e Pol Espargaró. Seconda sessione di prove in programma alle 14:10. Il GP Germania è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

GUIDA TV - L'ANALISI DELLA PISTA