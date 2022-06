Guido Meda commenta il giro da urlo di 'nuvola rossa' Bagnaia che al Sachsenring ha realizzato il miglior tempo in 1:19.931 e scatterà dalla pole - la nona in carriera per il ducatista in top class - davanti ai francesi Quartararo e Zarco. Il GP di Germania è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

