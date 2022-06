Visita di controllo a Madrid per il pilota spagnolo dopo la quarta operazione all'omero destro. Sensazioni positive per MM93: "Avrò il braccio immobilizzato per le prossime settimane, ma non ho dolore e le sensazioni sono buone. I medici sono contenti, ma mi hanno detto che serve pazienza"

Le tappe del calvario di Marquez

Marquez, il cui calvario dura da quel maledetto incidente del 19 luglio 2020 a Jerez, ha deciso di operarsi per la quarta volta negli Stati Uniti. Le sensazioni nelle prime gare di questa stagione non erano positive. Così MM93 ha deciso di tornare sotto i ferri per risolvere definitivamente il suo problema. Il 21 luglio 2020, due giorni dopo l'incidente, si era operato per la prima volta. Poi il 25 luglio il ritorno immediato in sella, un tentativo abortito nel corso delle qualifiche del GP di Catalunya per il troppo dolore. Il 3 agosto successivo il secondo intervento, seguito a un terzo nel mese di dicembre. Il rientro in pista è poi avvenuto ad Aprile 2021 con il 7° posto in Portogallo. La stagione, iniziata in ritardo, si era poi conclusa in anticipo (a novembre) per la diplopia all'occhio. Nel 2022 è tornato fin dalla prima gara, ma i risultati non sono stati all'altezza della sua fama. Il braccio gli dava ancora fastidio nella guida. Ecco quindi la quarta operazione e l'ennesima riabilitazione. La data del rientro non c'è ancora, ma certamente Marquez sembra ora più sereno di prima.