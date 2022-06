Rivola: "L'abbassatore meccanico è un accrocchio"

Vinales è stato costretto al ritiro nel GP Germania a causa della rottura dell’abbassatore: "Mamma mia, mi sono visto a terra alla curva 8". L’amministratore delegato Rivola sottolinea che la meccanica non è sufficiente per un congegno come l’abbassatore: "È un’invenzione bellissima, ma con queste regole è stato realizzato in maniera primitiva. Servirebbe l’elettronica, purtroppo non si può fare, e allora si rimedia con un accrocchio". Albesiano: "In MotoGP è tutto sperimentale" HIGHLIGHTS DELLA GARA Condividi

Bicchiere mezzo pieno per Maverick Vinales al Sachsenring. Quando mancano 11 giri al termine del GP Germania, il pilota spagnolo si trova in quarta posizione. Ha un ottimo feeling sulla sua Aprilia e sente di poter superare il compagno di squadra Aleix Espargaró, che si trova proprio davanti a lui in terza posizione. Quando sta per preparare il sorpasso, l’abbassatore della sua Aprilia si rompe e Vinales è costretto a tornare ai box: "Ho avuto un problema all’abbassatore e sono dovuto rientrare ai box – racconta Maverick al microfono di Antonio Boselli –. Tutto è successo proprio quando stavo pensando di attaccare Aleix: ero dietro di lui, sono entrato forte alla curva 8, mi si è chiuso l’anteriore e ho subito capito che la moto era più bassa dietro. Ho provato a disattivare e riattivare l’abbassatore, ma non ci sono riuscito, ormai era giù. Mamma mia, mi sono visto a terra alla curva 8".

Rivola: "Abbassatore primitivo con queste regole" Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, sottolinea che la meccanica non è sufficiente per un congegno come l’abbassatore: "Noi vediamo i progressi di Vinales. Non ha ancora il giro secco, ma a sprazzi si vede che può fare bene, presto arriverà. Peccato per la rottura dell’abbassatore in gara: è un’invenzione bellissima, è un’idea geniale, ma con queste regole è stato realizzato in maniera primitiva. Per farlo funzionare per bene servirebbe un congegno elettronico. Purtroppo non si può fare, e allora si rimedia così, facendo un accrocchio. La meccanica non basta per una cosa così complicata. L’errore comunque è nostro e ci assumiamo tutte le colpe per la rottura”.

Albesiano: "In MotoGP è tutto sperimentale" Nel corso di Race Anatomy, Guido Meda ha intervistato Romano Albesiano (direttore tecnico Aprilia) per provare a capire le cause della rottura dell’abbassatore di Vinales: "Ho lavorato per tanti anni nello sviluppo prodotto, ovvero con le moto di serie: per deliberarle servono migliaia di km fatti con tanti prototipi. In MotoGP non fai niente, fai qualche km con un collaudatore e poi vai a correre, quindi deve essere tutto buono al primo colpo. A volte questo non succede, è tutta un’invenzione di domenica in domenica: non dovrebbero succedere queste cose, ma purtroppo è successo. Bisogna fare una diagnosi precisa per capire la causa della rottura dell’abbassatore, magari ripieghiamo su un’altra soluzione, quindi non siamo preoccupati".