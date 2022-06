Il pilota del Team VR46 festeggia la sua miglior gara stagionale alla "tedesca", mangiando dei gustosi hot dog al paddock. "L'unico rammarico del weekend sono state le qualifiche, mentre in gara non potevamo fare meglio di così", ha poi spiegato a Sky Sport

Cosa c'è di meglio di un paio di gustosi hotd dog con ketchup e maionese per festeggiare il quinto posto nel GP di Germania ? Luca Marini ha disputato al Sachsenring la sua miglior gara in stagione, eguagliando il piazzamento dello scorso anno in Austria. A fine gara il pilota del Team VR46 è stato immortalato nel paddock con in mano due gustosi panini. Una specialità locale e un premio meritato dopo un weekend che l'ha vistro tra i protagonisti nella classe regina del Motomondiale.

Marini: "Qualifiche unico rammarico del weekend"

Ai microfoni di Sky Sport Marini ha poi espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato sul circuito tedesco. "Questa è stata la prima gara dove avevo il potenziale per fare podio - ha rivelato l'italiano -. Avevo il passo giusto e anche la velocità. Abbiamo lavorato bene durante tutto il weekend, facendo passi avanti notevoli anche nel Warm Up. Mi sentivo bene con l’anteriore e staccavo forte". Il rider della Ducati del Team VR46 individua l'unico pelo nell'uovo di un weekend da pilota top. "Si poteva fare meglio in qualifica - ha concluso -. Anche perché, ripensando alla gara, ho fatto tutto quello che potevo. Ormai è sempre più importante partire nelle prime due file, soprattutto in una pista dove è difficile superare. Se il mio approccio metodico pagherà alla lunga? Anch’io vorrei fare degli exploit, ma l’inizio è stato difficile. Sono restato tranquillo, ogni volta abbiamo analizzato i problemi e fatto passi avanti".