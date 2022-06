Il terzo tempo del mattino con la pioggia è una buona notizia per Aleix Espargaró, che ha pure concluso la giornata alle spalle di Pecco Bagnaia, per ora il più veloce. Dopo il podio mancato in Germania, lo spagnolo dell’Aprilia non ha perso la speranza di lottare per il titolo. “Fabio va fortissimo e se non lo fermiamo subito, tra due o tre gare il campionato è finito”, ha detto tra il serio e il faceto. Ma con questa Aprilia che va bene anche sull’acqua la fiducia non viene meno. “E’ una buona notizia perché a inizio stagione eravamo in difficoltà sul bagnato, e nella seconda parte della stagione la probabilità di gare con la pioggia aumenta”.