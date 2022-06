Venerdì di prove libere ad Assen caratterizzato dalla pioggia. La Ducati, sempre attenta ad apportare sviluppi alle sue moto, ha sfoggiato un nuovo cupolino anti-appannamento sia per i piloti del team ufficiale, Jack Miller e Francesco Bagnaia, che per quelli del Team Pramac (Zarco e Martin). Sono due i vetri presenti, uno con i fori e uno senza, separati da una piccola camera d'aria in mezzo. Un passo avanti, l'ennesimo della casa di Borgo Panigale

