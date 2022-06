Il leader del Mondiale, secondo nel venerdì di prove libere ad Assen, si lamenta per le condizioni della prima sessione, disputate su una pista completamente bagnata. "Situazione oltre il limite, è pericoloso fare aquaplaning in 5^ o 6^ marcia". Poi su Bagnaia: "Pecco è forte, ha avuto solo una gara difficile in Germania"

Fabio Quartararo ha chiuso con il secondo tempo il venerdì di Assen (era terzo, ma poi con la cancellazione del tempo di Espargaró è salito alle spalle di Bagnaia). L'1:33.579 che lo tiene saldamente nella top ten in vista delle FP3 lo ha realizzato nella seconda sessione di prove libere. La prima l'aveva chiusa in 17^ posizione, con soli 13 giri. Con il team Yamaha El Diablo ha deciso di non correre rischi. Poi a fine giornata non ha risparmiato critiche alla direzione gara. "In mattinata la sessione è stata complicata - ha detto il francese della Yamaha -. Sono d'accordo con Oliveira: le condizioni erano oltre il limite, è pericoloso fare aquaplaning in quinta o sesta marcia. Ma non sono uno steward e non posso decidere io...".