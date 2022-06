Lo sfogo Bradl: "In Germania volevo ritirarmi per il calore"

honda

In Germania tra l’altro Stefan Bradl (il pilota chiamato a sostituire Marc Marquez) ha patito le pene dell’inferno a causa del calore insopportabile generato dalla sua RC213V, sul lato destro. "Dopo 15 giri, circa metà gara, il calore sprigionato dalla moto era diventato insopportabile - ha confidato il tedesco a "The Race" -. Non era la prima volta che succedeva, ma a causa dell’alta temperatura dell’aria registrata in Germania, il problema si è acuito molto". Nelle curve a sinistra il difetto aumentava ancora di più, a causa del minor raffreddamento degli scarichi (che stando sulla parte destra ricevono meno aria). Il tedesco, solitamente attento e misurato nei suo commenti, questa volta non ha risparmiato critiche. "E’ inaccettabile per un pilota - ha aggiunto Bradl -. Volevo ritirarmi, ma sono abituato a stringere i denti in certe situazioni. Ho corso gare durissime per il caldo, come la 8 Ore di Suzuka, i Gran Premi di Thailandia e Malesia, ma mai così dure come in Germania". Alberto Puig, team manager del team Repsol, ha ammesso l’inconveniente, ma non ha saputo dare una spiegazione. "Non credo cha abbia a che fare con l’aerodinamica, piuttosto crediamo sia legato alla ciclistica" ha detto a "The Race". Il momento è critico, come ha spiegato il manager spagnolo venerdì ai giornalisti. La Honda sta studiando le contromisure, ma deve sviluppare la moto del 2023 senza il supporto e la guida del suo pilota di riferimento. Ecco perché Puig auspica un veloce recupero di Marc Marquez ("Sarebbe una bella cosa se potesse tornare dopo l’estate, per aiutare i tecnici nel lavoro di sviluppo della moto nuova"). Ma con i piloti fuori uso per ragioni diverse, ritrovare la rotta per uscire dalla crisi, non sarà facile.