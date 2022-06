Marquez prosegue la riabilitazione al braccio destro dopo l'operazione negli Stati Uniti e intanto il team manager Honda, Alberto Puig, dà aggiornamenti sul ritorno in pista di MM93: "Se fosse possibile, sarebbe buono che Marc tornasse sulla moto dopo l’estate o entro la fine dell’anno - ha detto in conferenza ad Assen -. Sarebbe positivo soprattutto per i nostri ingegneri, per capire quale direzione prendere. Ma la priorità è il recupero completo del suo braccio"

"Se fosse possibile, sarebbe buono che Marc tornasse in moto dopo l’estate o entro la fine dell’anno. Sarebbe positivo soprattutto per i nostri ingegneri, per capire quale direzione prendere. Ma la priorità è il recupero completo del suo braccio. Non ci sono dubbi su questo, è così che procederemo". Parola di Alberto Puig, team manager Honda, che ha aggiornato sulle condizioni di Marc Marquez in conferenza stampa ad Assen. Lo spagnolo per adesso ha ancora il braccio immobilizzato, ma non sente dolore e ha sensazioni positive rispetto al passato. Questa volta ha l'obiettivo di tornare in sella al 100 per cento. Ecco che i test di Misano del 6 settembre potrebbero rivedere l'otto volte campione del mondo in pista.