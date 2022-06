Lo spagnolo non nasconde l'emozione per il primo podio conquistato in Aprilia: "Grazie al team e ad Aleix Espargaró, che mi ha convinto a venire qui. E' stata una giornata speciale, una delle migliori gare della mia carriera. Sono tornato, ora voglio vincere", ha detto Vinales dopo il terzo posto conquistato nel GP d'Olanda alle spalle di Bagnaia e Bezzecchi

HIGHLIGHTS - PAGELLE