Quartararo ha commesso un errore al 5° giro del GP Olanda, frenando in modo troppo aggressivo e finendo addosso a Espargaró (per questa manovra è stato penalizzato con un long lap penalty, che dovrà scontare nel prossimo GP a Silverstone). Al termine della gara, il francese (molto amico dello spagnolo, abitano entrambi ad Andorra) è andato nel box Aprilia per chiedere scusa ad Aleix. I due piloti, dopo essersi spiegati, si sono scambiati un abbraccio fraterno

