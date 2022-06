Ad Assen è stata una giornata storica per il motociclismo italiano. Da dove cominciare? Dai numeri "tondi"? Ce ne sono due che spiccano per i nostri colori: il primo ce lo regala Pecco Bagnaia. Quando è transitato sul traguardo ha registrato non solo la sua settima vittoria in top-class, ma il 700° podio italiano: siamo la prima nazione a raggiungere questo traguardo, e abbiamo un bel vantaggio sulla Spagna, che è a 526. Dopo 4 decimi passa sotto la bandiera a scacchi Marco Bezzecchi. Il suo primo podio sarebbe già un dato eclatante, ma il fatto che sia il 46° italiano a podio in top-class nel tracciato che ha dato a Valentino l’ultima vittoria è la ciliegina sulla torta. Ma non è finita qui, perché quello di Bezzecchi è il 200° podio Ducati in top-class. Sono il 5° team a raggiungere questo traguardo, il record è della Honda con 856 podi. Con Bagnaia e Bezzecchi, sono 17 le gare consecutive a podio per la Ducati: eguagliano la loro miglior sequenza, registrata da Turchia 2007 a Qatar 2008. Proseguiamo con l’ordine d’arrivo: altri due secondi e piombano sul traguardo le Aprilia di Maverick Vinales e di Aleix Espargaró: poker di moto italiane al traguardo! Un risultato incredibile, che i nostri colori avevano visto per l’ultima volta 50 anni fa, al GP delle Nazioni di Imola, quando le MV Agusta di Giacomo Agostini e Alberto Pagani furono seguite al traguardo dalle Ducati di Bruno Spaggiari e Paul Smart.