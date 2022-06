Riscatto da vero campione, Bagnaia ci crede ancora

Bagnaia reagisce alla caduta in Germania vincendo una settimana dopo in Olanda, con una gara perfetta: parte dalla pole e domina dal primo all'ultimo giro. Un campione vero reagisce così a un momento difficile. Questo successo, arrivato subito prima della pausa estiva, lo rilancia in un campionato da "rivisitare" vista anche la caduta di Quartararo (che resta leader del Mondiale a +66 su Pecco)

Podio. Una parola che nel mondo dello sport ha un significato sublime. Coronamento di un sogno, espressione massima del talento, obiettivo raggiunto dopo una gioventù di sacrifici. Perché dietro ogni podio ci sono famiglie, federazioni, squadre, occasioni e scelte... Questi pensieri, per uno scherzo del destino, ci sono tutti sul podio di Assen. La vittoria Bagnaia è la reazione di un campione a un momento difficile, ma non solo. Pecco era terrorizzato (lui stesso ha usato questo termine) dall'idea di una caduta e ha corso con il cuore in gola, chiedendo aiuto alla testa e al talento. Ne è uscita una gara perfetta, che lo rilancia in un campionato da "rivisitare" come fosse il piatto di uno chef stellato.