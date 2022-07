estate 2022

Giornate di assoluto relax per i piloti della MotoGP, che torneranno in pista a Silverstone nel primo weekend di agosto per la seconda parte del campionato. Da Ibiza alla Sicilia, vediamo come stanno trascorrendo le loro vacanze i protagonisti del Motomondiale UFFICIALE L'ADDIO DELLA SUZUKI ALLA MOTOGP