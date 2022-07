Pecco Bagnaia è carico per la Race of Champions: "Vogliamo divertirci, ma nessuno di noi vuole perdere". La gara tra i piloti Ducati MotoGP, Superbike e Supersport di scena oggi a Misano nell'ambito del World Ducati Week è in diretta su Sky Sport MotoGP dalle 17 alle 18.15. Dopo aver scherzato con la fidanzata Domizia, Bagnaia ha parlato anche della ripresa del mondiale: "Non ho più voglia di vacanze, vorrei già andare a Silverstone". Guarda il video

