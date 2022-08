Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riparte da Silverstone. In corso in questo momento la conferenza piloti, presenti in sala stampa Quartararo, Aleix Espargaró, Bagnaia, Miller e Rins. La giornata è stata caratterizzata dal comunicato Yamaha, in cui Dovizioso ha annunciato il ritiro dopo Misano (Crutchlow prenderà il suo posto). Domenica 7 agosto il GP Gran Bretagna è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

DOVIZIOSO SI RITIRERA' DOPO MISANO