Honda con la testa al 2023

Pare di capire che gli scarsi risultati di questa stagione siano ormai stati metabolizzati dai vertici della HRC, preoccupati più che altro di non perdere il treno del prossimo campionato. In qualifica a Silverstone nessuno dei suoi piloti ha c’entrato le prime 15 posizioni (non accadeva sul circuito inglese dal 1980). Alex Marquez, 17°, ha preceduto sia Pol Espargarò (19°), che Nakagami (20°) e Bradl (21° dopo essere stato penalizzato di 3 posizioni per aver ostacolato Bezzecchi in Q1. I risultati stridono con il palmares del maggiore costruttore giapponese. "Ma le gare che restano non contano quanto trovare la strada giusta per il 2023”, aggiunge Bradl che confida su un pronto recupero di Marquez.