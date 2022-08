Da Rossi a Stoner, la vittoria collettiva di Pecco

Sono tante le sfaccettature dietro al successo di Bagnaia a Silverstone: a cominciare dai consigli tramite messaggi vocali e sms di Valentino Rossi e Casey Stoner, passando per il supporto nella scelta delle gomme dell'amico Marco Bezzecchi. Ecco che il capolavoro del ducatista in Gran Bretagna può essere visto come un dipinto collettivo. E adesso ci si chiede se Pecco possa rimontare in classifica i 49 punti di svantaggio da Quartararo...

Lucidità estrema, capacità di analisi e reattività di un team unito, talento del pilota e mille altre sfaccettature risiedono nelle pieghe del successo di Bagnaia a Silverstone. Per le difficoltà superate dalla Ducati e per la capacità di fare le scelte giuste al momento più opportuno, Pecco l'ha definita una delle vittorie più belle, se non la più bella. Mentre Quartararo si presentava in griglia costretto ad usare la gomma media al posteriore (visto che erroneamente non aveva mai testato la hard nel week end) Bagnaia ed il suo capotecnico Gabarrini decidevano nella stessa sessione di cambiare assetto e provare a sfruttare la copertura nonostante la temperatura dell'asfalto fosse di soli 31 gradi, 13 in meno rispetto alla gara. A questa scelta dobbiamo aggiungere la costanza certosina di migliorare l'assetto durante tutto il weekend agendo sul setting e sulle geometrie lavorando con una visione più ampia riferita alla corsa, magari sacrificando anche la qualifica.