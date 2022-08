Ottava vittoria in Moto3 per Dennis Foggia, che con il successo di Silverstone eguaglia nella categoria Viñales, Kent, Rins e Martín al 4° posto di tutti i tempi. Settima vittoria, invece, per Augusto Fernandez che conquista l'hat-trick nel weekend inglese Condividi

Pecco Bagnaia non è l'unico pilota ad aver ottenuto l'ottava vittoria a Silverstone. Se per Pecco è stata l'ottava in top-class, per Dennis Foggia è stata l'ottava in Moto3. Per la categoria più piccola del mondiale è un bottino significativo, che gli consente di eguagliare Maverick Viñales, Danny Kent, Alex Rins e Jorge Martín al 4° posto di tutti i tempi. Ugualmente, con il 20° podio, eguaglia Luis Salom, Brad Binder e Jorge Martín al 5° posto di tutti i tempi. Una vittoria liberatoria per i nostri colori: non vincevamo dal 20 marzo, sempre con Foggia a Mandalika. Ed una vittoria che regala un numero tondo alla Honda: al suo 250° piazzamento sul podio in Moto3. A fare da contraltare a questo successo di Foggia, lo stop di Guevara, che pone fine ad una sequenza non indifferente di ben sei gare a podio.

…e Fernandez fa 7 leggi anche Moto2, vince super Fernandez. Vietti 6° Avere tre piloti che festeggiano l'ottava vittoria sarebbe stata una bella coincidenza numerica, ma nel caso di Augusto Fernandez dobbiamo accontentarci della settima, che gli consente di eguagliare Toni Elias al 13° posto di tutti i tempi in Moto2. Il successo di Fernandez è stato schiacciante: pole, vittoria e giro veloce, il cosiddetto hat-trick. Con questa prestazione superlativa, passa in testa al mondiale per la prima volta quest’anno, scalzando Celestino Vietti, che era al comando dal Qatar, quando, a sua volta, aveva messo a segno un hat-trick. L’hat-trick è arrivato dopo una pole che Augusto attendeva da tempo: 3 anni 1 mese e 22 giorni; tanto tempo era passato dalla sua prima pole in Catalunya nel 2019. Tra i piloti con almeno 2 pole in Moto2, solo Simone Corsi ha dovuto attendere di più per passare da 1 a 2 pole: 9 anni 1 mese 15 giorni tra Aragon 2012 e Valencia 2021. Dietro a lui Alonso Lopez, per la prima volta sul podio e Jake Dixon, a quota tre.