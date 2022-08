La MotoGP riaccende i motori e fa tappa a Spielberg. Messa in archivio la vittoria di Pecco Bagnaia a Silverstone, il Motomondiale correrà nel weekend al Red Bull Ring per un altro appuntamento da non perdere. La gara della classe regina è in programma domenica 21 agosto su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle ore 14: Bagnaia, reduce da due successi consecutivi, cerca il tris nel GP d'Austria. Il ducatista non vuole fermarsi, per ridurre il gap che lo separa dal leader del Mondiale Fabio Quartararo (-49 punti). Il francese dovrà riscattare gli ultimi due GP non esaltanti e dovrà guardarsi anche dall'Aprilia di Aleix Espargaró, primo inseguitore del Diablo a 22 punti. Grande curiosità anche per il ritorno (per il momento solo ai box Honda) di Marc Marquez, che sarà in Austria per aiutare la squadra soprattutto in ottica sviluppo della moto 2023. Di seguito tutti gli orari del weekend.