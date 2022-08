Dopo una settimana di pausa la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring, in Stiria. In corso le prove libere 1, la seconda sessione di prove è in programma alle 14:05. Marquez presente nel box Honda per dare una mano al team nello sviluppo della moto. Gli orari delle gare di domenica 21 agosto: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

VIDEO. MARQUEZ MOSTRA LE CICATRICI