Dopo una settimana di pausa, la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring, in Stiria, per il Gran Premio d’Austria: l’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte giovedì 18 agosto con una doppia conferenza: alle 15:30 parlerà Marc Marquez, che per l’occasione sarà presente a Spielberg nel box Honda. Lo spagnolo è ancora alle prese con il recupero dalla quarta operazione all’omero del braccio destro, ma ci tiene a seguire da vicino lo sviluppo della moto e ad agevolare il lavoro del team con i suoi preziosi consigli. Dopo aver ascoltato le parole di Marquez, la sala stampa sarà occupata dagli altri piloti per la tradizionale conferenza del giovedì (in programma alle 17). Venerdì 19 agosto si scende in pista: prove libere 1 alle 9:50, prove libere 2 alle 10:50. Sabato 20 agosto in programma le ultime due sessioni di prove, prima delle emozionanti qualifiche, che scattano alle 14:10. Domenica 21 agosto il gran finale: gara della Moto3 alle 11, gara della Moto2 alle 12:20 e infine il “main event” del Red Bull Ring, ovvero la gara della MotoGP con partenza alle 14, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Nel weekend da non perdere anche il World Rally Championship del Belgio (diretta su Sky Sport Action e Sky Sport Uno) e la NTT Indycar Series con l’Indy Bommarito Automotive Group 500 (live su Sky Sport F1).