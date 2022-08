La Sprint Race arriva anche in MotoGP. Dopo la F1, anche Dorna e Fim hanno dato l'ok per la gara ridotta per la classe regina del Motomondiale: si svolgerà di sabato pomeriggio, avrà la metà dei giri della gara domenicale e assegnerà la metà dei punti (dai 12 in giù fino al nono classificato). Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport i motivi del cambio di format. "L'obiettivo è aumentare l'interesse e portare più spettatori nei circuiti al sabato: adesso la domenica c'è il pienone, meno al sabato - ha puntualizzato Ezpeleta - . Aumenterà anche lo spettacolo e il nuovo programma permetterà ai piloti di avere più contatto con i fan sul circuito".